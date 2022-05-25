Türk müziği ve bilgi yarışmasında birincilik Afyonkarahisar’ın

Denizli’de düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları bölge finalinde Afyonkarahisar’ı Türk Müziği kategorisinde temsil eden Sinem Dertli ile birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları bölge finali Aydın ve Denizli ilinde başladı. Devam eden yarışmalar neticesinde Afyonkarahisar’a iki birincilik geldi. Denizli’de düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları bölge finalinde Afyonkarahisar’ı Türk müziği kategorisinde temsil eden Sinem Dertli birinci oldu.

Gençler Arası Bilgi Yarışması’nda finali lise kategorisinde ise yine Afyonkarahisarlı gençler birinci oldu. Yarışmalarda birinci olan Dertli ve lise öğrencileri Ağustos ayında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Bugün ve yarın devam edecek olan bölge finalinde Afyonkarahisar şiir, münazara ve tiyatro alanında yarışacak.

23 Mayıs’ta başlayan bölge finali, Aydın ve Denizli'de 26 Mayıs’ta sona erecek.

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