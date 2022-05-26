Gaziler, öğrencilere vatan sevgisini anlattı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, öğrencilerle bir araya gelerek 15 Temmuz, şehitlik, gazilik ve Büyük Taarruz konularıyla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Kumartaşlı, 15 Temmuz, şehitlik, gazilik ve Büyük Taarruz konusunda Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu ve Çıkrık İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine bilgi verdi. Başkanı Kumartaşlı, "Yaklaşık 8 yıldır Afyonkarahisar merkez, ilçe, kasaba ve köylerindeki okullara gidiyor öğrenci kardeşlerimiz ile buluşuyor, şehitliği, gaziliği, vatan sevgisi, bayrak sevgisini anlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize vatan sevgisi, bayrak sevgisini anlattık. Bizleri pırıl pırıl genç öğrenci kardeşlerimiz ile buluşturan okul müdürümüz Süleyman Çiçek ve diğer öğretmenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çıkrık kasabasında gerçekleşen ziyaretlere, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın yanı sıra şehit Kerim Üye'nin babası Süleyman Üye ve gazi Emre Birgül'de katıldı.

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