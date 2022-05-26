Afyonspor yeni yıldızlarını arıyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor’da, 719 yaş arası oyuncu seçmelerinin yapılacağı belirtildi.

Seçmelerle ilgili kulüp yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “719 yaş arası seçmeler 1819 Haziran tarihlerinde 10.0018.00 saatleri arasında Kocatepe Spor Kompleksi'nde.

Başvuru yerleri ise Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masa, AFBEL Termal Otel Afjet Afyonspor Kulüp Müdürlüğünde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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