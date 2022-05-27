Meteoroloji aşırı sıcaklıklara karşı uyardı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar ve bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 412 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada sıcaklıkların artacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının artarak, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 412 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, Afyonkarahisar’da 2832, Uşak’ta 3034 ve Denizli’de 3537 dereceler civarında olması beklenmektedir. Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatli takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.”

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