Traktör şoförlerine kurallar anlatıldı, ardından römorklara reflektör takıldı

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Afyonkarahisar Sandıklı Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı.

Trafik Güvenliği Eylem Planında belirtilen ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası çerçevesinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik Sandıklı Ziraat Odası ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ortaklaşa düzenlediği programda traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı. Programda Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, traktör sürücülerini trafik kuralları, traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve Jandarma Trafik Timleri tarafından römorklara takıldı. İlk etapta 60 traktöre 120 tane reflektör takılırken çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

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