En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde oluşturulan çok sayıda uygulama noktasında motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, ayrıca araçların teknik donanım ve tertibatlarının da mevzuata uygun olup olmadığına bakıldı. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.