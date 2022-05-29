Tuğla yüklü traktörün bağlantı demiri koptu Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tuğla yüklü traktörün römorkunun bağlantı demirinin kopması sonucu kaza meydana geldi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Derekarabağ köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.K. idaresindeki 03 BG 189 plakalı traktör seyir halinde iken arpa yüklü römorkunun bağlantı demirin kopması sonucu traktör yan yattı. Kaza sonrası traktör sürücüsü R.K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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