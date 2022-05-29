Harddiskten fotoğrafı çıkan DEAŞ şüphelisi Afyonkarahisar’da yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harddiskten fotoğrafı çıkan DEAŞ şüphelisi Afyonkarahisar’da yakalandı

İHA

Harddiskten fotoğrafı çıkan DEAŞ şüphelisi Afyonkarahisar’da yakalandı

Çorum’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen harddiskten fotoğrafı çıkan zanlı, Afyonkarahisar’da polisin başarılı takibi ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen harddiskin içerisinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Ele geçirilen fotoğraflardan birinde yer alan Irak uyruklu Younes Husseın Assı Julaıbawı isimli şüphelinin yüz tanıma sisteminden Afyonkarahisar’da olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmada şahsın Güvenevler Mahallesi civarında olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şuhut'ta ev yangını Çatıda çıkan yangında büyük hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Şuhut'ta ev yangını Çatıda çıkan yangında büyük hasar ...
Tuğla yüklü traktörün bağlantı demiri koptu Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü traktörün bağlantı demiri koptu Devrilen ...
Çocuk ve gençler siber suçlar konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Çocuk ve gençler siber suçlar konusunda ...
Vali Yiğitbaşı gazetecileri ağırladı
YEREL HABERLER Vali Yiğitbaşı gazetecileri ağırladı
Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı Bir haftada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin ...
Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı Motor numarası sorgulaması yapılan 33 motosikletten 14’ü trafikten men edildi.
YEREL HABERLER Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı Motor ...
Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik ...
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kamu binalarında enerji verimliliği eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Kamu binalarında enerji verimliliği eğitimi ...
OSB’de sanayicilere finans eğitimi verildi
YEREL HABERLER OSB’de sanayicilere finans eğitimi verildi
Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı
Köylüler yağmur için ellerini semaya açtı
YEREL HABERLER Köylüler yağmur için ellerini semaya açtı
Traktör şoförlerine kurallar anlatıldı, ardından römorklara reflektör takıldı
YEREL HABERLER Traktör şoförlerine kurallar anlatıldı, ardından ...
Vali Yiğitbaşı, Türkiye’de ki kitap okuma oranının rakamlarla açıkladı: “Kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika” “Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor” Afyonkarahisar Kitap Fuarı ve bu yıl 4. kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Vali Yiğitbaşı, Türkiye’de ki kitap okuma oranının ...
Meteoroloji aşırı sıcaklıklara karşı uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji aşırı sıcaklıklara karşı uyardı
Öğrenciler Türkü yarışmasında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Öğrenciler Türkü yarışmasında hünerlerini sergiledi
Tren onarım malzemesi ve mangalı dahi çalan hırsızlık şebekesini polis çökertti Polis saatler süren kamera incelemesi sonrası şebeke üyelerini tek tek tespit etti Operasyonda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Tren onarım malzemesi ve mangalı dahi çalan hırsızlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.