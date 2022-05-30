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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

İHA

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’da, ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı, Vali Yiğitbaşı başkanlığında İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda kurumun faaliyetleri değerlendirilirken, köy muhtarlıklarından ve kuruma gelen taleplerin değerlendirilmesi ile devam etti. Yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı ardından sona erdi.

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