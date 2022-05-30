AFAD’dan alkolid fabrikası çalışanlarına eğitim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından alkolid fabrikasına çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

AFAD uzmanları tarafından Bolvadin Alkolid Fabrikası’nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda çalışan katıldı. Etkinlikte çalışanlara ‘İşyeri Acil Durum Eğitimi, Tahliye, Yangın Söndürme, Yüksekten Kurtarma ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN)’ tatbikatı gerçekleştirildi. 3 gün süren eğitim çalışmasının verimli geçtiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.