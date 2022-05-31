Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Bu silahlara ait çok sayıda merminin de ele geçirildiği denetimlerde ayrıca 9 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

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