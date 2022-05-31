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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da satranç turnuvası tamamlandı

İHA

Afyonkarahisar’da satranç turnuvası tamamlandı

Afyonkarahisar’da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası Çiğiltepe Spor Salonunda tamamlandı. Dört farklı kategoride düzenlenen müsabakalar neticesinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
İnsanları bir araya getiren, odaklanmaya yardımcı olan satranç müsabakaları spor şehri Afyonkarahisar’da her geçen gün daha da fazla ilgi görüyor. Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan ve Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen satranç turnuvasına 105 sporcu katılım gösterdi. Dört farklı kategoride düzenlenen turnuvada; 8 yaş ve altı kategoride Kerem Saraç, 10 yaş ve altı kategoride Kemal Bulut, 12 yaş ve altı kategoride Hasan Kıvanç Çoğay ve açık kategoride ise Burak Dökmecioğlu birinci oldu.

"Afyonkarahisar’da satranç inanılmaz şekilde ilgi görüyor"
Afyonkarahisar Satranç İl Temsilcisi Gökhan Çoban, Afyonkarahisar’da satranç müsabakalarına her geçen gün daha fazla sporcunun katıldığını belirterek “ Spor şehri Afyonkarahisar’da satranç inanılmaz bir şekilde ilgi görüyor. Her geçen gün daha da fazla sporcu turnuvalarımıza katılım gösteriyor. Ayrıca bu turnuvaya katkılarından dolayı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, turnuva hakemlerine, basın ve yayın kuruluşlarına, tüm satranç severlere camiamız adına saygı ve şükranlarımız arz olunur” ifadelerini kullandı.
Satranç karşılaşmaları sonucunda başarı gösteren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

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