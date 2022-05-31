Afyonkarahisar’da 3x3 sokak basketbolu gençlik kupası tamamlandı

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Gençlik Kupası müsabakaları tamamlandı.Başarı gösteren takımlar ödüllerini aldı.

Kızlarda Gazi Women One, erkeklerde ise Biraz Hırs Team 1014 Haziran'da Aydın'da yapılacak olan bölge finali grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil edecek. Yoğun katılımın sağlandığı 3x3 sokak basketbolu müsabakalarında 10’dan fazla takım kıyasıya mücadele etti. Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen müsabakalarda; Kızlarda Gazi Women One, erkeklerde ise Biraz Hırs Team 1014 Haziran'da Aydın'da düzenlenecek olan bölge finali grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil edecek.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve Basketbol İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Sarlık tarafından takdim edildi.

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