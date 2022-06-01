Başkan Küçükkurt: “Esnaf ve gazeteciler iş birliği içinde çalışmalı”

Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, esnaflar ve gazeteciler arasında yapılacak iş birliği ile sorunların çözüleceğine inandıklarını ifade etti.

AGC Başkanı Sezer Küçükkurt beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni Başkanı Cengiz Üstün’ü ziyaret etti. Afyonkarahisar basın camiası ile ESOB arasında uzun süredir devam eden kopukluğun yeni dönemde giderileceğine inandıklarını belirten Başkan Küçükkurt, “Geçmişten beri yakından tanıdığımız Cengiz Üstün Başkanımızın döneminde hepimizin bildiği eksiklikler ve yanlışlıkların giderileceğinden eminiz. Yeni dönemde hep birlikte sıkıntıların giderilmesi için çaba göstereceğiz. Afyonkarahisar kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunun gündeminin oluşturulmasında Cengiz başkanımızın öncülüğünde ESOB ve Gazeteciler Cemiyeti işbirliğini artırarak sürdürecektir” dedi.



“Birlikteliği sağlayacağımızı düşünüyorum”

AGC yönetim kurulu üyelerinin nazik ziyareti nedeniyle teşekkürlerini ileten Başkan Üstün ise “Olmazsa olmazımız, dördüncü güç dediğimiz basının gücünü ve etkisini biliyoruz. Afyonkarahisar için hep birlikte 37 odamız 23 bin esnafımızla birlikte Afyon için çalışmak üzere Başkan Küçükkurt’un nezdinde tüm basın camiasıyla da birlikte çalışacağımıza inancı sonsuzdur. Bugünkü ziyaretlerinde de bir takım sıkıntıları az da olsa belirttiler, biz bunların farkındayız. Afyon için esnafımız için el ele verip bu birlikteliği sağlayacağımızı ben düşünüyorum. İnşallah önümüzde ki günlerde de bu birlikteliğin devam ederek bunun yansımalarını da Afyon kamuoyu görecektir” diye konuştu.

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