Badminton Mahalli Müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar Badminton İl Temsilciği tarafından düzenlenen, Badminton Mahalli Müsabakaları 77 sporcunun katılımıyla Tınaztepe Spor Salonunda sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Badminton Mahalli Müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda 45 kız sporcu ve 32 erkek sporcunun katılmasıyla heyecan dolu maçlara sahne oldu. Genç erkeklerde Emirhan Portakal, genç kızlarda Elif Yağız, yıldız erkeklerde Ali Emir Barlık, yıldız kızlarda ise Zeynep İnan birinci oldu. Tınaztepe Spor Salonunda çift olarak da oynanan badminton müsabakaları neticesinde; genç erkek çiftlerde Emirhan Portakal ile İhsan Güzel, genç kız çiftlerde ise Elif Yağız ile İlayda Arslan birinci oldu. Yıldız erkek çiftlerde Ali Emir Barlık ile Ahmet Ali Aktaş, yıldız kız çiftlerde ise Tuana Akman ile Zeynep İnan birinci oldu. Badminton karşılaşmaları sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.