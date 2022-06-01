Afyonkarahisar’da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı

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Afyonkarahisar’da aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ardı ardına çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte düşen yıldırımlar ise adeta geceyi aydınlattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağmurdan dolayı trafikteki sürücülerde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın devam ettiği kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı.

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