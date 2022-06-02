Yalçın'dan kitap fuarına tam destek

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nda açılan stantları ziyaret etti. Yalçın, Kitap Fuarı'nın okuma alışkanlığının kazanılmasında önemli bir rolü olacağına inandığını kaydetti.

Fuar hakkında açıklama yapan Yalçın, "4'üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nın ilimiz için hayırlı ve faydalı bir Fuar olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz de rağbet ediyor. Okumak bizim hayatımız olmalı. İnsanlarımızın okumaya yönelmesi amaçlanıyor. Bunun için bu zahmetlere katlanılıyor, çabalar gösteriliyor. Hedefimiz okuyan toplum, okuyan nesil ortaya çıkarmak. 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarının bu konuda büyük katkısı olacağına inanıyorum. Fuarı düzenleyen fuar ekibine, buraya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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