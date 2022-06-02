Nüfus müdürlüğünden LGS açıklaması

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, LGS sınavı dolayısıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün hafta sonu iki gün mesai yapacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Sınava katılacak adaylardan kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C kimlik kartı almak isteyenlere ‘Sınava Giriş Belgesi’ ve bir adet biyometrik fotoğrafını yanında getirerek yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçici kimlik belgesi verilebilmesi ve MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 4 Haziran Cumartesi günü 09.0017:00 saatleri ve 5 Haziran Pazar günü 08.0012.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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