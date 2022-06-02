Minik öğrenciler 100. yılda Kocatepe’ye çıktı

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Afyonkarahisar’da Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri Büyük Taarruzun 100. Yılında Kocatepe’ye çıkarak Türk bayrağı altında İstiklal Marşını okuyup, uçurtma uçurdular.

Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri büyük Taarruz'un başlatıldığı ve sevk edildiği yerde, dedelerinin mirası Kocatepe'de, Türk bayrağının altında istiklal marşını okudular, uçurtma uçuran öğrenciler daha sonra şehit yüzbaşı agah efendi ve silah arkadaşları ziyaret edip dua ettiler. Öğrencilerin Büyük Taarruzun 100. Yılı Etkinliği kitap okumayla birlikte sona erdi.

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