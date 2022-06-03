Afyonkarahisar’da ekili tarım arazileri zarar gördü

Afyonkahisar’da dün etkili olan sağanak yağış, sel ve dolunun ardından bazı ekili tarım arazileri zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün bastıran sağanak yağış ardından sel ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Başkimse, Eyice,Bulca ve Balmahmut köylerinde zarar gören ekili tarım arazileri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespit çalışması başlattı. Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şu açıklamalara yer verildi:

“Muhtarlarımız ve üreticilerimizi önümüzdeki günlerde de ilçemizde etkisini sürdürücek olan yağışlarda tedbirli olunması ve herhangi bir doğal afet şekillenmesi durumunda ivedi bir şekilde İlçe Müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi hususunu tekrardan hatırlatıyoruz.”

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