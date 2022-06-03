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13 Lisede Bilim Söyleşisi gerçekleştirdi Öğrenciler Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST konularında bilgilendirildi

İHA

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı kutlamalarında Enformatik Bölüm Başkanı ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün tarafından 13 okulda "Bilim Söyleşileri" gerçekleştirildi. Öğrencilere Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST konularında da bilgiler verildi.

13 Lisede Bilim Söyleşisi gerçekleştirdi Öğrenciler Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST konularında bilgilendirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı kutlamalarında Enformatik Bölüm Başkanı ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün tarafından 13 okulda “Bilim Söyleşileri” gerçekleştirildi. Öğrencilere Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST konularında da bilgiler verildi.
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca düzenlenen “Bilim Söyleşileri” çerçevesinde Atatürk Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi, Kocatepe Anadolu Lisesi, Afyon Lisesi, Sandıklı Şehit Gökhan Orhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, İstek Afyon Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar BahçeşehirUğur Okullarında düzenlenen toplantılara yüzlerce öğrenci katıldı.
Söyleşilerde günlük hayatın her anında insanların yanında olan teknolojilerin temelindeki algoritma kavramı üzerinde duruldu. Söyleşilerde algoritma ve problem çözme aşamalarının temelleri, günlük hayattan örneklerle interaktif olarak anlatıldı. İkinci bölümde ise öğrencilere ikili arama, seçmeli sıralama, öz yineleme, hızlı sıralama, grafik algoritmaları, “ken yakın komşu” gibi bazı temel algoritma örnekleri kod yazmadan, çizimlerle ve videolarla açıklandı. En son olarak da günlük hayatta çok sık kullanılan arama motorları, şifreleme, hata düzeltme, görüntü tanıma, veri sıkıştırma, veri tabanları, dijital imzalar gibi konularda çeşitli algoritma örnekleri tanıtıldı. Söyleşinin son bölümünde ise Afyon Kocatepe Üniversitesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrencilere aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST konularında da bilgiler verildi.

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