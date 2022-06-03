Afyon Gazeteciler Cemiyeti, kitap fuarında

Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek stantları tek tek inceledi. AGC yönetimi, Afyonkarahisarlı yazarlarla da bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı şehrin önde gelen isimleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da fuarı ziyaret ederek Afyon'daki kitap sevgisini yerinde inceleme fırsatı buldu.

AGC Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, "Afyon Gazeteciler Cemiyeti olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı ziyaret ettik. Çocuklarımızın kitaba ilgisini görmek, bizleri son derece mutlu etti" dedi. Küçükkurt şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar Valiliği'nin himayeleri, Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleri ile hazırlanan; meslektaşımız, cemiyetimizin değerli yöneticilerinden Mehmet Abdioğulları öncülüğünde düzenlenen bu fuar, Afyonkarahisar için önemli bir kazanımdır. Öğrencilerin katılımını, eğitime verilen desteği, Afyonlu yazarların bu Fuar'da bulunmasını ve burada yapılan faaliyetleri biz de Afyon Gazeteciler Cemiyeti olarak destekliyoruz. Gelecek yıllarda hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde kapalı alanlarda Fuar'ın düzenleneceğini umuyoruz. Hayırlı olsun."

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