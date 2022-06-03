Doğaya adeta halı serildi Haşhaş tarlaları içerisinde açan gelincik ve hezaren çiçekleri görsel şölen oluşturdu Dron ile görüntülenen haşhaş tarlası doğal bir halıyı anımsattı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde haşhaş tarlaları içerisinde rengarenk açan gelincik ve hezaren çiçekleri adeta görsel bir şölen oluştururken, dron ile çekilen görüntüler ise doğal bir halıyı anımsattı.

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