4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis 4 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 2.44 gram eroin ile

9 adet uyuşturucu emzirilmiş sentetik peçete ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan N.M., S.B., Y.B. ve K.D., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.

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