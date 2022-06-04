Üniversite öğrencilerine temel ve ilk yardım kursu verildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dağcılık ve Doğa Koruma Topluluğu öğrencilerine, temel ve ilk yardım kursu verildi.

AKÜ Dağcılık ve Doğa Koruma Topluluğu öğrencileri temel ve ilk yardım konusunda daha bilinçli olmak, doğru uygulamalarla ihtiyaç sahibine sağlıklı bir şekilde yardım edebilmek amacıyla temel ve ilk yardım kursu aldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzmanlar Yasin Sarıgül ve Hasan Şahin’in verdiği kursta öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak ilk yardım öğretildi. Boğulma, zehirlenme ya da kaza gibi durumlarda ihtiyaç sahibine doğru müdahale ile hayat kurtarılabileceği anlatılan kursta suni solunum ve kalp masajı gibi temel ve ilk yardım teknikleri anlatıldı. Profesyonel tıbbi ekibin müdahalesine kadar ilaçsız yapılabilecek uygulamalar ile hasta ya da kaza geçiren kişinin durumunun kötüleşmesini engellemek ve için yapılabilecekler uzmanlar tarafından uygulamalı olarak da gösterildi. Kurs sonunda gerçekleştirilen sınav ile başarılı olan öğrencilere belgeleri verildi.

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