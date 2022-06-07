Küçük yaşta Kur’an Kerim okumayı öğrendiler Minik öğrenciler 4-6 yaş Kur’an Kursu’ndan mezun oldu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Mehmet Sayın 46 yaş Kur’an Kursu’nda eğitimini tamlayarak Kur’anı Kerimi okumaya başlayan öğrenciler mezun oldu.

İl Müftülüğü 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Kurs Öğretmeni Emine Öztoprak tarafından Mehmet Sayın Cami Kur’an Kursu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende ilk olarak öğrenciler salavat eşliğinde sahneye çıktılar. Daha sonra Kur’anı Kerim’den ayetler okuyan öğrencilerin anneleri Kur’anı Kerime geçen çocuklarına taç taktılar. Anneler ve Kurs Öğretmeni Emine Öztoprak tarafından Kur’anı Kerim Kurusu Başarı Belgeleri teker teker takdim edildi. Daha sonra öğrenciler hep birlikte mezuniyet pastasını keserek ilahiler eşliğinde bir birleri ile sohbet ettiler.

Kursta 4 yaşını tamamlamamış öğrencilerden 6 yaşına gelmiş minik yavrulara kadar onlarca çocuk bu kadar küçük yaşta kutsal kitabımız Kur’anı Kerimi okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, veliler ise gözyaşlarını tutamadı.

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