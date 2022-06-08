PKK terör örgütüne yönelik operasyon, 1 kişi tutuklandı PKK’nın öldürülen sözde Botan saha sorumlusuyla aynı fotoğraf karesindeki kişi Afyonkarahisar’da yakalandı

2020 yılında PKK terör örgütünün etkisiz hale getirilen sözde Botan saha sorumlusu Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay isimli şahısla kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirtilen Irak uyruklu örgüt üyesi, Afyon polisin başarılı takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde başlatılan operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve eylem faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kentte ikamet eden Irak uyruklu Qeran Elıas Hasan Alhasan isimli şüpheli şahsın 2020 yılında etkisiz hale getirilen Botan saha sorumlusu Agit Civyan kod Vahiyettin Karay isimli örgüt mensubu ile birlikte kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ardından şahısn peşine düşen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, elde edilen fotoğraflarda ise yakalanan şahsın dağlık bir bölgede Agit Civyan ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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