Muay Thai Dünya Şampiyonlarından Derece’yi ziyaret

26 Mayıs 20225 Haziran 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Eyaletinde Büyükler Muay Thai dünya şampiyonasında; 60 KG’da Kübra Kocakuş, 45 KG’da İbrahim Hıdır Görgülü Dünya Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kübra Kocakuş ve İbrahim Hıdır Görgülü; 2025 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına ve 1017 Temmuz’da ise Amerika Alabama’da yapılacak olan Dünya Oyunları’na katılacak. Ziyarette; Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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