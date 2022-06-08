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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muay Thai Dünya Şampiyonlarından Derece’yi ziyaret

İHA

Muay Thai Dünya Şampiyonlarından Derece’yi ziyaret

26 Mayıs 20225 Haziran 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Eyaletinde Büyükler Muay Thai dünya şampiyonasında; 60 KG’da Kübra Kocakuş, 45 KG’da İbrahim Hıdır Görgülü Dünya Şampiyonu oldu.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kübra Kocakuş ve İbrahim Hıdır Görgülü; 2025 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına ve 1017 Temmuz’da ise Amerika Alabama’da yapılacak olan Dünya Oyunları’na katılacak. Ziyarette; Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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