Çevre Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Türkiye Çevre Haftası sebebi ile protokol üyeleri öğrenciler ile birlikte fidan dikti.
Kaymakam Eflatun Can Tortop eşi Reyhan Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire amirleri Mustafa Kemal Ortaokulu’nda öğrenciler ile birlikte çam fidanı dikti. Okul bahçesinde yapılan fidan dikiminde Kaymakam Eflatun Can Tortop da öğrenciler ile birlikte çukur kazıp çam fidanı diktikten sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fidan dikimi sonrası Kaymakam Eflatun Can Tortop, “Çevre Haftası nedeni ile öğrencilerimiz ile fidan dikimi yaptık. Amacımız öğrencilerimizin çevreye karşı duyarlılığını ve ağaç sevgisini artırmak” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.