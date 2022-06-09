'4 Mevsim Afyon' temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı Afyon’un güzelliklerini fotoğraflayıp yarışmaya girdiler

Afyonkarahisar’da lise öğrencilerini kapsayan “4 Mevsim Afyon” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan öğrencilerin fotoğrafları sergilendi.

“4 Mevsim Afyon” temalı fotoğraf yarışması jürisi dokuz kişiden oluştu. Kültür Sanat Yönetmeni Mustafa Türk yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her geçen gün ülkemizde ve dünyada ses getiren ilimizi, liseli öğrencilerimizin gözünde görmek istedik. Bunu yaparken hem öğrenci fotoğraf sanatına yönlendirmek hem de ilimizin değerlerini bilsinler istedik. Aslında bu kadar öğrenci beklemiyorduk çünkü okullar ne yazık ki bu tür etkinlikleri sümen altı yapıyorlar. Tam tersi olsa bugün 13 öğrenci değil en az 50 öğrencinin eseri yarışıyor olurdu” diye konuştu.

Lise öğrencilerinin toplam 30 eser ile kıyasıya mücadelesinde Kerem Serdaroğlu'nun ''Eski ev'' eseri 1.’liğe layık görüldü. İlayda Emirgil’in “Ayazini Çeşmesi” 2., Cemile Çirit’in “Yağmurlu Sokak” isimli fotoğrafı ise 3. oldu.

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