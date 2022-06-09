(ÖZEL) Hollanda’dan yola çıkan grup eski hac yolunu yürüyerek geziyor Hollanda, Malezya ve Endonezyalı turistlerden oluşan 10 kişilik grup yürüyerek Türkiye’nin neredeyse yarısını geziyor

Hollanda, Malezya ve Endonezyalı turistlerden oluşan 10 kişilik grup, Türk rehber eşliğinde eski hac yolunu takip ederek İstanbul’dan Konya’ya kadar cami, türbe ve tarihi değere sahip yerleri yürüyerek geziyor. Gezi rotasında gurubun son uğrak yeri ise Afyonkarahisar oldu.
Hollanda’da bir araya gelen Malezya ve Endonezya asıllı turistlerden oluşan 10 kişilik grup ilk olarak uçakla İstanbul’a geldiler. Grup üyeleri ardından İstanbul’dan Mekke'ye uzanan eski hac yolunun Konya'ya kadar olan bölümünü yürüyerek takip edip zorlu, ama bir o kadarda güzel bir yolculuğa çıktı. Grup üyeleri güzergâhları çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine geldiler. Burada tarihi camileri gezen grup üyeleri ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın ordusunu geçirdiği Kırkgöz Köprüsü’nü gezdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.