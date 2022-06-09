Afyonkarahisar’da "Kültür ve Sanat Sokağı" sergisi açıldı

Afyonkarahisar Bacım Sultan Kız Yurdu öğrencilerinin el sanatları kurslarında yaptığı ürünlerin yer aldığı "Kültür ve Sanat Sokağı" sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin oluşturulmasında emeği geçen; kurs hocası Sevgi Akgöz ve Ömer Faruk Barış'a, plaket verildi. Bacım Sultan Kız Yurdu öğrencilerinin el sanatları kurslarında öğrendiği ve emek sarf ederek ilmek ilmek işlediği; kokulu sabun, takı tasarımı, ahşap boyama, keçe, seramik, resim ve ebru sanatlarında yapılan ürünler açılan sergide yer aldı. Oluşturulan “Kültür ve Sanat Sokağı” sergisi 17 Haziran tarihine kadar devam edecek.

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