Dinarlı öğrenciler Kendin Yap Atölyeleri festivalinde yerini aldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘Kendin Yap Atölyeleri’ kent merkezinde gerçekleştirilen festivalde yerini aldı.
Dinar Kendin Yap Atölyeleri festivale robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve yenilenebilir enerji istasyonlarında üretilen projeler ile katıldı. Kaymakam Selami Kapankaya, festivali ziyaret ederek, projeler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Festivalde yer alan ve Dinarlı öğrencilerin yaptığı özgün tasarım, 3 boyutlu tasarım, labirent ustası ve akıl zeka oyunları yarışmalarında ilçeyi temsil edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.