Öğrenciler robotik kodlama ile Büyük Taarruzu anlattı Kendin Yap Atölyeleri Festivali Afyonkarahisar’da başladı

Afyonkarahisar’da Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde kurulan Kendin Yap Atölyelerinin katılımı ile Kendin Yap Atölyeleri Festivali yapıldı. Festivalin açılışında öğrencilerin hazırladığı robotik kodlama ve dijital sahne ile Büyük Taarruz Zaferi anlatıldı.

Kendin Yap Atölyeleri Festivali’nin açılışı Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu’nda Gerçekleşti. Festivale Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden Kendin Yap Atölyesi öğrencileri ve eğitmenleri katıldı.

Programda ilik olarak Milli Mücadele Yılları öğrencilerin hazırladığı dijital sahnede robotik kodlama ile anlatıldı. Büyük bir beğeni ile izlenen sunumun ardından kalkınma ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz festival ve Kendin Yap Atölyeleri hakkında bilgi verdi.



Kendin yap atölyelerine yüzde 90 destek

Kendin Yap Atölyelerine yüzde 90 düzeyinde destek sağladıklarını aktaran Genel Sekreter Oğuz, “tamı tamına 125 diğer paydaşımızla taşın altına elini koyarak 6 Milyon TL destek verdi. Toplamda 11.6 Milyon TL bu atölyelerin kurulması için harcandı. Yereldeki bu sahiplenmenin bir benzerini ulusal ve uluslararası alanda da gördük. Ülkemizin önemli markalarından Aselsan gibi bir çok önemli markalar kendin yap atölyelerine sponsor oldular. 34 ilçede kurduğumuz bu atölyeyi bölgemizde de diğer ilçelere de yaygınlaştırmak için proje hazırladık. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak milli eğitim müdürlüklerimizle hayata geçirdiğimiz ‘Kendin Yap Hareketi’ bir TR33 markası olarak ülke çapında adını duyurmayı başardı” diye konuştu.



“Teknofest’te derece aldı”

Teknofest’te kendin yap atölyelerinin derece yaptığını belirten Oğuz, “Türkiye İş Veren Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Ortak yarınlar 2021” programında gençlerin yolunu açanlar kategorisinde ödülle taçlandırıldı. Bizim inancımız şudur ki kendin yap atölyelerinde yetişen çocuklarımız bilime ve insanlığa çok büyük hizmetler sunacaklar. Bu atölyeler ülkemizin gurur Teknofest başta olmak üzere çocuklarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek yarışmalara hazırlanmasında kendilerini bilimsel ve teknolojik anlamda geliştirmelerinde önemli fonksiyona yükselecek. Geçen Yıl Teknofest’te dereceler aldılar, bu senede başarılı bir şekilde yarışmalara devam ediyorlar” dedi.

Daha sonra Vali Doç. Dr. Kübra Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Dereci ve katılımcılar stantları gezerek öğrencilerin robotik kodlama ile hazırladıkları sunumları izlediler.

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