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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane afet planları masa başı ve saha tatbikatı yapıldı

İHA

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde hastane afet planları masa başı ve saha tatbikatları tamamlandı.

Hastane afet planları masa başı ve saha tatbikatı yapıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde hastane afet planları masa başı ve saha tatbikatları tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tatbikatları yapıldı. Afyonkarahisar'da yataklı servis hizmeti sunan toplamda 22 hastanenin tamamının masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikatta KBRN, yangın, deprem, kitlesel yaralanmalar konuları üzerine hazırlanan senaryolar gerçeğe uygun şekilde uygulandı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, Hastane Afet Planları' nın, yaşanabilecek afetler öncesinde keşke dememek adına çok kıymetli olduğunu ve afetlere karşı her zaman hazır olabilmenin öneminden bahsederek, yapılan tatbikatlar sayesinde bütün hastanelerin her türlü acil ve afet durumuna hazır olduğunu belirtti. Pala, tatbikatlarda görevli bütün personele teşekkür etti.

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