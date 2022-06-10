MEM-AKUB ekibine hafif arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan MEMAKUB ekibine Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü tarafından hafif arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü doğrultusunda, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, "Afyonkarahisar MEMAKUB" arama kurtarma ve tahliye ekibi kuruldu. 69 Haziran 2022 tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan MEMAKUB ekibine Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü tarafından afif arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verildi. Eğitimin son gününde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan yapılan tatbikata katıldı.

Tatbikat Yalçın’ın emeği geçen herkese teşekkür etmesi ile sona erdi.

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