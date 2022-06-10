Afyonkarahisar İGM Haziran ayı toplantıları sona erdi

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) haziran ayı toplantılarının sor birleşimi gerçekleşti. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşülürken, temmuz ayında meclisin tatile girmesine karar verildi.

İGM haziran ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar bağlantı. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Toplantıda merkeze bağlı köy okullarına oyun gurubu alınmasına ilişkin komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabil edildi. Ayrıca Bayat ilçesine ayrılan 55 bin lira ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması da meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabil edildi.

Toplantıda son olarak temmuz ayında İGM'nin tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

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