AFAD’dan meteorolojik uyarı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) sağanak yağış uyarısı yapılarak, sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yağışların bugün gün içerisinde başlamasının beklendiğini kaydedildi. ‘Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Afyonkarahisar'da görülecek olan yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara yani ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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