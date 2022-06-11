Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 74.36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Afyonkarahisar İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya yolunda yapılan uygulamada şüphelenilen otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 74.36 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet fişek ele geçildi. Olayla ilgili olarak A.G. ve B.Z. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.G. tutuklanırken B.Z. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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