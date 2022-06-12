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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara’da göreve başladı

İHA

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Ankara'da yaşanan sel felaketi sonrası kayıp olan şahsın arama çalışmalarına bölgeye giderek destek verdi.

AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara’da göreve başladı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Ankara’da yaşanan sel felaketi sonrası kayıp olan şahsın arama çalışmalarına bölgeye giderek destek verdi.
AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kayıp şahsın arama çalışmalarına teknik ve fiziki destek verildiğini kaydedilerek, “Ankara'da aşırı yağış nedeniyle kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmalarına AFAD Afyonkarahisar olarak 20 kişilik ekip ile birlikte, 1 adet iz takip köpeği, 2 adet bot, 1 adet 8x8 amfibik araç, 1 adet kurtarma aracı ve 3 adet lojistik araç ile destek oluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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