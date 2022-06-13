Jandarma köy çocuklarını sinemayla buluşturdu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Komutanlığının 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde jandarma personeli köyde yaşayan 200 ilköğretim öğrencisini sinemaya götürdü.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma’nın 183. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başlatılan “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği çerçvesinde ilçeye bağlı Baştape, Kızılca, Hırka, Kınık, Dodurga, Kozvan, Karkın ve Bekteş Köylerinde eğitim öğretim görmekte olan 200 ilkokul öğrencisine sinema keyfi yaşattı. Sinema salonuna gelen öğrenciler rütbeli Jandarma personelleri ile el ele tutuşarak sinema salonunda yerlerini aldı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt’da katıldığı etkinlikte ilk defa sinema keyfi yaşayan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

Sinema salonunu dolduran öğrencilere geldikleri için teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, Jandarma’nın 183. Kuruluş yıldönümüne binayen bir çizgi film izleteceklerini belirterek, yarında okullarda öğrencileri ziyaret edeceklerini belirtti.

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