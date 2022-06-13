Başkan Uluçay’dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uluçay’dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi

İHA

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti'nin (AGC) gündeme getirdiği kentteki basın mensuplarına TOKİ aracılığı konut yapılması projesini destek verdi.

Başkan Uluçay’dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti’nin (AGC) gündeme getirdiği kentteki basın mensuplarına TOKİ aracılığı konut yapılması projesini destek verdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Uluçay, projenin gerçekleşmesi için gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Basın mensuplarının ev sahibi olmalarının kendilerini fazlasıyla mutlu edeceğini belirten Başkan Uluçay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bundan önceki dönemlerde bir çok defa basın mensupları için konut projesi iktidarımız döneminde TOKİ aracılığıyla gerçekleştirildi. Son birkaç yıldan bizlerde basın mensuplarından şifahen bu tür talepler duyuyorduk, ancak hafta sonu konu Afyonkarahisar Valiliği’ne iletildi. Bizlerde siyaseten elimizden gelen bütün desteği verip, kentin gelişmesi adına fedakarca görev yapan basın mensubu, gazeteci arkadaşların ev sahibi olmaları için gereken desteği elbette ki sağlarız. Son yıllarda yaptığı yatırımlar ile Türkiye genelinde adeta destan yazan TOKİ’nin ve bürokratların basın mensuplarımızın bu taleplerine kayıtsız kalmayacakları kanaatindeyim. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak bu süreçte elimizden ne geliyorsa fazlası ile yapmaya hazır olduğumuzu ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti ile bu süreçte birlikte çalışacağımızın bilinmesini isteriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu Yağmurdan korunmak için battaniyeli ve poşetli yöntemler geliştirdiler
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu Yağmurdan ...
Jandarma köy çocuklarını sinemayla buluşturdu
YEREL HABERLER Jandarma köy çocuklarını sinemayla buluşturdu
Maver Kemal’de yıl sonu coşkusu Yüzlerce öğrenci ve ailesi bu şenlik için okula akın etti
YEREL HABERLER Maver Kemal’de yıl sonu coşkusu Yüzlerce öğrenci ve ...
Devletten aldığı maaşı millete harcıyor Bu muhtar başka muhtar Pazar yerine gitmeleri ile mahalle halkına ücretsiz servis aracı tahsis etti Düğün, nişan ve cenazelerde mahallelinin masa sandalye ihtiyacını da ücretsiz karşılıyor
YEREL HABERLER Devletten aldığı maaşı millete harcıyor Bu muhtar ...
Diyabet hastası çocuklar ve aileleri uzmanlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyabet hastası çocuklar ve aileleri uzmanlarla bir ...
Polis ekipleri güvenli internet kullanımını anlattı
YEREL HABERLER Polis ekipleri güvenli internet kullanımını anlattı
Engelli bireylere spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Engelli bireylere spor malzemesi desteği
Şehit ve gazi ailelerinden polise ‘terör operasyonu’ teşekkürü
YEREL HABERLER Şehit ve gazi ailelerinden polise ‘terör operasyonu’ ...
Bolvadin polisinden huzur denetimi
YEREL HABERLER Bolvadin polisinden huzur denetimi
AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara’da göreve başladı
YEREL HABERLER AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara’da göreve başladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı Fiyatlar üreticileri bu yılda memnun etmedi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan ...
Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine ‘yeşil ışık’ yaktı
YEREL HABERLER Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine ‘yeşil ...
Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele ...
Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
Vali Yiğitbaşı’ndan ‘10 T ve Artı 1 T’ stratejisi açıklaması: “Kentte ekonomide, üretime ve doğaya varana kadar bir çok çalışma yapılacak”
YEREL HABERLER Vali Yiğitbaşı’ndan ‘10 T ve Artı 1 T’ stratejisi ...
AFAD’dan meteorolojik uyarı
YEREL HABERLER AFAD’dan meteorolojik uyarı
Yaban hayatı konulu eğitim kampı sona erdi
YEREL HABERLER Yaban hayatı konulu eğitim kampı sona erdi
Sandıklı’da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Sandıklı’da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi
Şehit ve gazi ailelerinden polise ‘terör operasyonu’ teşekkürü
YEREL HABERLER Şehit ve gazi ailelerinden polise ‘terör operasyonu’ ...
Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.