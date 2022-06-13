Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu Yağmurdan korunmak için battaniyeli ve poşetli yöntemler geliştirdiler

Afyonkarahisar’da sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, vatandaşların yağmurdan korunmak için geliştirdikleri battaniyeli ve poşetli yöntemler ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağış öğle saatlerinde başladı. Belli aralıklarla devam eden sağanak yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bir çok vatandaş yağmurdan korunmak için boş buldukları dükkan ve balkon atlarına sığınırken, şemsiyeleri olanlar ise hızlı adımlarla ulaşmak istedikleri yerlere yürüdü. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar ise ıslanmamak için geliştirdikleri battaniyeli ve şemsiyeli yöntemler ile ilginç görüntüler oluşturdular.

Yağışın bugün gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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