Hacı adayları uğurlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 16 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Şuhut Ulu Cami avlusunda düzenlenen törende Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin, 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, Medine'ye gitmek üzere otobüsle Zafer Havalimanı'na uğurlandı.

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