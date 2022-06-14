Afyonkarahisar’da sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yağan sağanak yağmur sonrası yollar adeta göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Dörtyol mahallesinde caddeler yoğun sağanak yağmur sonrası göle göndü. Dakikalar içinde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur esnasında marketlerde bulunan vatandaşlar ise bir süre mansur kalıp evlerine gidemedi. Yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.