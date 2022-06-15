Yüzlerce atık kumaş parçasını kullanıp adeta sıfır maliyetle elbise yaptı Yaptığı elbiseyi torununa hediye eden 67 yaşındaki Gülsan Güler; "Torunumun geri dönüşüm projesinde sergilediği elbise büyük beğeni topladı" "Kadınlarımız evde boş oturmasınlar, kurslarda bir şeyler öğrenerek ekonomiye katkı sağlasınlar"

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan giyim kursuna 3 yıldır katılan kursiyer, eğitimlerde kullanılan yüzlerce atık kumaş parçasını kullanıp adeta sıfır maliyetle elbise yaptı ve gösteride kullanması için torununa hediye etti.

Sandıklı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Gülsan Güler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan giyim kursu 3 yıldır katılıyor. Kursta kullanılarak arta kalan yüzlerce kumaş parçasını bir araya getiren Güler, Ankara’da yaşayan torununun okulu tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi çerçevesinde parça bezlerden elbiseyi dikerek torununa hediye etti. Torunu tarafından gösteride sergilenen elbise büyük beğeni topladı. Elbisenin sıfır maliyetle yapıldığını aktaran Güler, “Elbisemiz sadece düğme ve ip masrafı ile yaklaşık 5 10 lira gibi bir maliyetle bu halini aldı. Uzun zamandır Halk Eğitimdeki kursa geliyorum. Torunum için atık malzemeden bir kıyafet hazırlamamı istediler. Ben de bu kumaşları biriktirerek bir araya getirip kıyafet haline getirdim. Gösteride giyildi ve çok beğenildi. Doğaçlama olarak böyle bir elbise, fiyonk ve tokasını da atık malzemelerden yaptım. Kadınlarımız evde boş oturmasınlar üretsinler. Halk Eğitimde açılan kurslarda bir şeyler öğrenerek üreterek ekonomiye katkıda bulunabilirler” diye konuştu.



“Kumaşa hiçbir masraf yapılmamıştır”

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Giyim Öğretmeni Birsen Erten ise, kıyafetin etek ve üst bedeninin yüzlerce parça kumaşın birleşmesi ile bir araya geldiğini belirtti. Çalışmalardan arta kalan kumaşlar olduğunu belirten Erten, “Artan kumaşların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir elbisedir. Maliyeti 510 liraya sadece iplik ve düğme maliyetinden oluşmaktadır ve kumaşa hiçbir masraf yapılmamıştır. Ailelerine katkı sağlamaları ve kendilerine güvenlerinin oluşabilmesi için yeni kursiyerlerimizi bekliyoruz” dedi.

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