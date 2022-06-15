Jandarma uzman çavuştan yaralı şahıs için büyük fedakarlık Jandarma yaylada yaralanan çobanı ambulansa kadar sırtında taşıdı

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde yaylada hayvan otlattığı sırada düşerek yaralanan çobanı, jandarma uzman çavuş sırtında ambulansa kadar taşıdı.

Balçıkhisar köyünde ikamet eden bir vatandaş Balçıksar köyü yaylasında hayvanlarını otlattığı esnada düşerek ayağından yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin Mustafa Ceylan isimli vatandaşa yardım etmek üzere ulaşamadıklarını bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şuhut Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Şengül dağlık alanda vatandaşı sırtında taşıyarak 112 sağlık ekibine teslim etti. Ceylan ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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