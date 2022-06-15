Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları spor şehri Afyonkarahisar'da tamamlandı. Karşılaşmalar sonucunda başarılı olan takım ve sporculara madalya ve kupaları verildi.

Afyonkarahisar’da bir müsabakanın daha sonuna gelindi. Okul Sporları çerçevesinde Afyonkarahisar’da düzenlenen ve onlarca sporcuların kıyasıya yarıştığı Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği karşılaşmaları sona erdi. Karşılaşmalar sonucunda şampiyonlar kupalarını aldı.

Karşılaşmalar sonucunda düzenlenen ödül töreni ile başarı gösteren takımlara madalya ve kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Okul Sporları Bakanlık Temsilcisi Hilal Koçak, Afyonkarahisar Tenis İl Temsilcisi Ali Karagöz, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.