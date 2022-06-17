Bakan Ersoy: “Son 20 yılda yurtdışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan müzecilik ve tarihi eserler adına önemli açıklama: “Müzelerimizin envanterinde bulunan toplam 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldiğini kaydederek, “Müzelerimizin envanterinde bulunan toplam 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık. Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleri ile yurtdışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık” dedi.

Çeşitli temaslar bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret etti. Ardından inşaat çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Müzesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, daha sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün kentte gerçekleştirilen eğitim semineri kapanış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin müzecilik alanındaki başarılarında bahsetti. Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak kültürel mirasın korunması için çok önemli adımlar attık. Değerli eserleri modern müzecilik anlayışı çerçevesinde sunma gayreti ile yeni müzeler açıyor, mevcut müzelerimizi yeniliyoruz. Bu çerçevede son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze bağlı 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu’nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzelerinin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik” dedi.



“Özel müzelerin sayısını son 20 yılda 89’dan 337’e yükselttik”

Son 20 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri ile yurtdışından Türkiye’ye 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladıklarını ifade eden Bakan Ersoy açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda inşa ettiğimiz müzelerle, müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Müze binası, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimiz, dünyada parmakla gösterilen, ödül üstüne ödül alan kültür kurumları haline dönüşmüştür. 2021 yılı 29 özel müzeyle müzecilik tarihimizde özel müze açılması için en fazla izin verdiğimiz yıl oldu. Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müzelerin sayısını son 20 yılda 89’dan 337’e yükselttik. Müzelerimizin envanterinde bulunan toplam 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık. Son 20 yılda birçok müzemiz Avrupa’da ödüller kazandı. ‘Kültür varlıkları hepimizin ortak hafızasıdır, ülkemizde gerçekleşen her kaçak kazı bu hafızaya indirilmiş bir darbedir’ diyerek eşsiz değerlerimize sahip çıkılmasını hedefledik. Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleri ile yurtdışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık.”

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