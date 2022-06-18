(ÖZEL) Aile boyu YKS’ye girdiler Üniversite öğrencisi kızları anne ve babasına destek olmak için YKS’ye girdi

Afyonkarahisar’da liseyi açıktan bitirip kendilerine üniversite hedefi koyan anne ve babalarının okuma azmini gören üniversite öğrencisi kızları, destek ve heyecanlarını yenmeleri için onlarla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan ve belediyede çalışan Hasan Şengün (44) ile domates serasında çalışan eşi Meral Şengün (35) ile birlikte açıktan ortaokul ve liseyi bitirip, ardından kendilerini üniversite yollarına vurdular. Hedeflerini büyüten karı koca çift çalıştıkları yerlerde yükselmek için YKS sınavına girmeye karar verdiler. Aynı okulda sınava giren Şengün çifti önce kendilerine destek olmak için tekrar sınava giren üniversite öğrencisi kızları Senay Şengün’ü sınava gireceği okula bıraktı daha sonra kendileri sınava gitti.

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